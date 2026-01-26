Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, которые созданы на основе технологий из перехваченных российских БпЛА.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Idnes.

FPV-дрон "Ян Жижка", названный в честь чешского полководца. Беспилотник работает на оптоволокне, поэтому неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы, а также в три раза дешевле других моделей.

Фото: Idnes

Чешская компания SPARK создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, напечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина") компания начала производить дроны в больших количествах.

Фото: Idnes

Недавно волонтеры собрали 14 миллионов чешских крон на 500 дронов для Украины.

"Я думаю, что Украина без проблем обойдется без помощи чешского правительства. Но что является положительным: мы видим, что после каждого заявления Мацинки, Окамуры или Бабиша деньги на наших счетах увеличиваются. Мы рады этому", – рассказывает соучредитель инициативы Darek pro Putina Мартин Ондрачек.

Напомним, накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш окончательно отверг возможность продажи Украине чешских самолетов L-159.

Вопрос возможной продажи Украине легких штурмовиков L-159 стал темой политических дебатов в Чехии в течение последних нескольких недель.

Президент Чехии Петр Павел, который в этом месяце посетил Украину, заявил, что возможная продажа четырех самолетов L-159 Украине не подорвет оборонные возможности страны.