У Німеччині назвали погрози США митами через місію НАТО в Гренландії "непорозумінням"

Міністр оборони Пісторіус бачить "непорозуміння" за американськими погрозами ввести мита на тлі ситуації довкола Гренландії.

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Німеччини виступив на захист розгортання солдатів Бундесверу в Гренландії в рамках місії НАТО.

"Усі в НАТО знали про це. Це було узгоджено між партнерами по НАТО", – сказав він.

Незабаром після початку цієї місії президент США Дональд Трамп погрожував країнам, зокрема й Німеччині, введенням мит. Пісторіус підозрює, що це було непорозуміння з боку США.

Він акцентував: місія не сприяла ескалації.

"Той факт, що американський президент потім відкликав погрози ввести мита, свідчить про те, що у Вашингтоні, очевидно, сталося непорозуміння. Це не було символічним актом проти когось. Йшлося про те, щоб показати, що НАТО несе відповідальність за Гренландію – і саме це ми й зробили", – пояснив Пісторіус.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію