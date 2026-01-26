В Германии назвали угрозы США введением пошлин из-за миссии НАТО в Гренландии "недоразумением"

Министр обороны Писториус видит "недоразумение" в американских угрозах ввести пошлины на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Министр обороны Германии выступил в защиту развертывания солдат Бундесвера в Гренландии в рамках миссии НАТО.

"Все в НАТО знали об этом. Это было согласовано между партнерами по НАТО", – сказал он.

Вскоре после начала этой миссии президент США Дональд Трамп угрожал странам, в том числе и Германии, введением пошлин. Писториус подозревает, что это было недоразумение со стороны США.

Он подчеркнул: миссия не способствовала эскалации.

"Тот факт, что американский президент затем отозвал угрозы ввести пошлины, свидетельствует о том, что в Вашингтоне, очевидно, произошло недоразумение. Это не было символическим актом против кого-то. Речь шла о том, чтобы показать, что НАТО несет ответственность за Гренландию – и именно это мы и сделали", – пояснил Писториус.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен очертила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Жест доброй воли" Трампа. Что заставило лидера США поставить на паузу войну за Гренландию