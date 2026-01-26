В одній із земель Німеччини – аварії, перебої на залізниці та в аеропорту через снігопад

У Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах, пасажирам залізничного транспорту слід очікувати скасування рейсів.

Про це пише Tagesschu, передає "Європейська правда".

Станом на ранок 26 січня найбільше постраждала німецька земля Баден-Вюртемберг, де на одній з автомагістралей довелося евакуювати кілька автомобілів. Відтак автомагістраль A8 закрита в напрямку Мюнхена.

За попередніми даними, внаслідок аварій було кілька легких травм і переважно матеріальні збитки.

Німецька метеорологічна служба (DWD) зазначила, що у частині цієї німецької землі випало до 25 сантиметрів снігу.

За даними Deutsche Bahn, між Штутгартом-Бад-Каннштаттом і Вайблінгеном були введені обмеження, пов'язані з погодою.

Погодні умови також спричинили значні затримки в аеропорту Штутгарта. Були скасовані заплановані посадки двох літаків з Франкфурта і Дубая, а кілька інших посадок були значно затримані.

У неділю ввечері Міністерство внутрішніх справ опублікувало попередження про несприятливі погодні умови для адміністративних округів Штутгарта, Карлсруе та Тюбінгена, посилаючись на DWD.

В Угорщині внаслідок негоди нещодавно призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті. Аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.