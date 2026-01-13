Робота аеропортів Відня та Праги порушена через обледеніння злітних смуг

У зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня до 11:00 у вівторок і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.

Про це повідомили представники обох аеропортів, пише "Європейська правда".

На злітно-посадкових смугах летовища у Відні утворився товстий шар льоду, який продовжував замерзати після спроб його очищення. Рейси були перенаправлені на інші летовища, повідомили в аеропорту виданню Der Standard.

За повідомленням на офіційному акаунті в Х аеропорту в Празі, через ожеледицю він працює в "дуже обмеженому режимі".

Протягом дня очікуються затримки, а прибуття літаків обмежуються, оскільки персонал працює над розморожуванням головної злітно-посадкової смуги.

"Ці обмеження на прибуття спричинять затримки рейсів протягом усього дня. Просимо пасажирів стежити за нашим веб-сайтом та веб-сайтом своєї авіакомпанії, щоб отримувати актуальну інформацію", – заявили в аеропорту.

У Польщі через негоду, зокрема сильний снігопад, була порушена робота варшавського аеропорту імені Шопена.

Також повідомляли, що у Німеччині спостерігали перебої із залізничним сполученням внаслідок зимової бурі.