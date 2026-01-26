В одной из земель Германии – аварии, перебои на железной дороге и в аэропорту из-за снегопада

В Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах, пассажирам железнодорожного транспорта следует ожидать отмены рейсов.

Об этом пишет Tagesschu, передает "Европейская правда".

По состоянию на утро 26 января больше всего пострадала немецкая земля Баден-Вюртемберг, где на одной из автомагистралей пришлось эвакуировать несколько автомобилей. В результате автомагистраль A8 закрыта в направлении Мюнхена.

По предварительным данным, в результате аварий было несколько легких травм и преимущественно материальный ущерб.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) отметила, что в части этой немецкой земли выпало до 25 сантиметров снега.

По данным Deutsche Bahn, между Штутгартом-Бад-Каннштаттом и Вайблингеном были введены ограничения, связанные с погодой.

Погодные условия также вызвали значительные задержки в аэропорту Штутгарта. Были отменены запланированные посадки двух самолетов из Франкфурта и Дубая, а несколько других посадок были значительно задержаны.

В воскресенье вечером Министерство внутренних дел опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для административных округов Штутгарта, Карлсруэ и Тюбингена, ссылаясь на DWD.

В Венгрии в результате непогоды недавно приостановил работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщалось также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.