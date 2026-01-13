Аеропорт Будапешта припинив роботу через негоду, у Братиславі – затримки

В Угорщині внаслідок негоди вранці у вівторок призупинив роботу міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста у Будапешті.

Про це йдеться у заяві аеропорту у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, через ожеледицю та сильне обмерзання аеропорт угорської столиці з 10:25 ранку тимчасово не приймає та не відправляє рейси з міркувань безпеки.

"Аеропорт Будапешта продовжуватиме надавати оновлену інформацію про розвиток подій; будь ласка, стежте за онлайн-платформами оператора аеропорту", – йдеться у заяві.

Крім того, як повідомляє Aktuality, аеропорт словацької столиці Братислави також закривали через несприятливі погодні умови. Зараз пасажирів попереджають про затримки рейсів.

"Команда з надзвичайних ситуацій збереться, щоб оцінити гальмівні характеристики злітно-посадкової смуги та оперативну готовність аеропорту. Ми рекомендуємо пасажирам перевіряти вебсайт аеропорту, додатки авіакомпаній і аеропортове радіо для отримання актуальної інформації про свої рейси", – повідомили в аеропорту Братислави.

Повідомляли також, що у зв'язку з погодними умовами персонал був змушений закрити міжнародний аеропорт Відня до 11:00 у вівторок і обмежити кількість рейсів в аеропорту імені Вацлава Гавела в Празі.

У Польщі через негоду, зокрема сильний снігопад, була порушена робота варшавського аеропорту імені Шопена.

А у Німеччині спостерігали перебої із залізничним сполученням внаслідок зимової бурі.