Єврокомісія: ми на постійному зв’язку з перемовниками від України та США в Абу-Дабі

Європейська комісія перебуває у постійному контакті з перемовними командами України та Сполучених Штатів, які брали участь у перемовинах за участі російської сторони в Абу-Дабі (ОАЕ), щоб бути в курсі про перебіг обговорень.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

ЄС слідкує за перебігом перемовин в Абу-Дабі через українських та американських перемовників.

"Так, ми на зв’язку – як до, так і після (перемовин)", – підтвердила Піньо.

Вона уточнила, що Єврокомісія "підтримує контакт з українською та американською делегаціями, які присутні (на перемовинах), щоб дізнаватися про перебіг цих обговорень".

Як повідомляла "Європейська правда", 23-24 січня в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулися тристоронні переговори США, України та Росії.

За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити консультації 1 лютого.

Серед тем переговорів – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.