Еврокомиссия: мы на постоянной связи с переговорщиками от Украины и США в Абу-Даби

Европейская комиссия находится в постоянном контакте с переговорными командами Украины и Соединенных Штатов, которые принимали участие в переговорах с участием российской стороны в Абу-Даби (ОАЭ), чтобы быть в курсе о ходе обсуждений.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

ЕС следит за ходом переговоров в Абу-Даби через украинских и американских переговорщиков.

"Да, мы на связи – как до, так и после (переговоров)", – подтвердила Пиньо.

Она уточнила, что Еврокомиссия "поддерживает контакт с украинской и американской делегациями, которые присутствуют (на переговорах), чтобы узнавать о ходе этих обсуждений".

Как сообщала "Европейская правда", 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России.

По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.