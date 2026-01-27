У Білому домі заявили, що Трамп "глибоко залучений" в переговорний процес

Президент США Дональд Трамп залишається "глибоко залученим" у переговорний процес щодо завершення війни в Україні, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час пресбрифінгу в Білому домі.

Левітт, відповідаючи на питання щодо переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня, назвала зустріч "історичною". За її словами, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах свідчить про те, що Трамп не відмовляється від мирного процесу для завершення російсько-української війни.

"Президент залишається глибоко залученим і, звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спеціальний посланець Віткофф, інформують його про ці переговори. Вони провели багатосторонню зустріч минулих вихідних, яка не отримала великого висвітлення, але була історичною за своїм характером, оскільки команда президента дійсно зібрала обидві сторони цієї війни за одним столом, щоб наблизити мир. Отже, президент не відмовляється від мирного процесу", – відповіла Левітт.

Прессекретарку Білого дому також запитали, чи плануються телефонні розмови Трампа з президентом України та очільником РФ перед наступним раундом переговорів. На це вона відповіла, що поки що дзвінків між лідерами не заплановано.

У понеділок, 26 січня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня США, Україна та Росія обговорювали параметри завершення війни.

Серед тем переговорів команд в ОАЕ – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.