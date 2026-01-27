В Белом доме заявили, что Трамп "глубоко вовлечен" в переговорный процесс

Президент США Дональд Трамп остается "глубоко вовлеченным" в переговорный процесс по завершению войны в Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала во время пресс-брифинга в Белом доме.

Левитт, отвечая на вопрос о переговорах США, Украины и России в Абу-Даби 23-24 января, назвала встречу "исторической". По ее словам, переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах свидетельствуют о том, что Трамп не отказывается от мирного процесса для завершения российско-украинской войны.

"Президент остается глубоко вовлеченным и, конечно, его советники, а именно Джаред Кушнер и специальный посланник Виткофф, информируют его об этих переговорах. Они провели многостороннюю встречу в минувшие выходные, которая не получила большого освещения, но была исторической по своему характеру, поскольку команда президента действительно собрала обе стороны этой войны за одним столом, чтобы приблизить мир. Итак, президент не отказывается от мирного процесса", – ответила Левитт.

Пресс-секретаря Белого дома также спросили, планируются ли телефонные разговоры Трампа с президентом Украины и главой РФ перед следующим раундом переговоров. На это она ответила, что пока звонков между лидерами не запланировано.

В понедельник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января США, Украина и Россия обсуждали параметры завершения войны.

Среди тем переговоров команд в ОАЭ – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.