Угорська опозиція зберігає відрив від партії Орбана в опитуваннях серед виборців

Угорська опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра зберегла 10-відсотковий відрив від партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана в опитуваннях громадської думки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Як показало нове опитування, проведене з 19 по 24 січня компанією Zavecz Research, опозиційна партія "Тиса" має 49% підтримки, порівняно з 47% у листопаді.

Водночас "Фідес" отримала 39% голосів, порівняно з 38% у листопаді.

Згідно з опитуванням, партія "Тиса" мала переважну підтримку – 41% – серед виборців віком до 39 років, тоді як "Фідес" лідирує серед виборців віком понад 59 років із результатом 38%.

Як показало опитування, керівна партія виграє серед тих, хто має початкову освіту, жителів малих міст або сільської місцевості. У селах "Фідес" лідирує з відривом від 40% до 36%.

"Тиса" здебільшого має перевагу серед виборців з вищою освітою, а також жителів міст. У столиці Угорщини опозиційна партія, згідно з опитуванням, має вдвічі більше виборців – 44% проти 21%.

Як писала "Європейська правда", інше опитування в Угорщині, проведене на початку січня, показало, що 40% респондентів голосуватимуть за "Тису". На підтримку "Фідес" висловились 33%.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Орбан раніше заявив, що не боїться програти наступні вибори, а також зазначив, що вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петера Мадяра, а Брюссель.

