Венгерская оппозиция сохраняет отрыв от партии Орбана в опросах среди избирателей

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра сохранила 10-процентный отрыв от партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана в опросах общественного мнения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Как показал новый опрос, проведенный с 19 по 24 января компанией Zavecz Research, оппозиционная партия "Тиса" имеет 49% поддержки, по сравнению с 47% в ноябре.

В то же время "Фидес" получила 39% голосов, по сравнению с 38% в ноябре.

Согласно опросу, партия "Тиса" имела преимущественную поддержку – 41% – среди избирателей в возрасте до 39 лет, тогда как "Фидес" лидирует среди избирателей в возрасте старше 59 лет с результатом 38%.

Как показал опрос, правящая партия выигрывает среди тех, кто имеет начальное образование, жителей малых городов или сельской местности. В селах "Фидес" лидирует с отрывом от 40% до 36%.

"Тиса" в основном имеет преимущество среди избирателей с высшим образованием, а также жителей городов. В столице Венгрии оппозиционная партия, согласно опросу, имеет в два раза больше избирателей – 44% против 21%.

Как писала "Европейская правда", другой опрос в Венгрии, проведенный в начале января, показал, что 40% респондентов будут голосовать за "Тису". В поддержку "Фидес" высказались 33%.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Орбан ранее заявил, что не боится проиграть следующие выборы, а также отметил, что считает своим главным соперником не лидера оппозиции Петера Мадяра, а Брюссель.

Читайте также объяснение "ЕП" о том, почему и как Орбан изменил риторику об украинцах перед выборами.