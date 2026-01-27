У Німеччині бачать потребу в пошуках нових партнерів на тлі світових змін

Міністерка економіки та енергетики Німеччини Катеріна Райхе вважає, що її країна повинна шукати нових партнерів у світлі мінливого світового порядку.

Про це вона заявила під час енергетичного саміту у вівторок, 27 січня, її цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Райхе заявила, що "світ став більш непевним", а союзи, яким Німеччина довіряла і на які покладалася, "починають руйнуватися".

"Це не означає, що ми повинні відмовитися від них, а скоріше продовжувати співпрацювати, хоч як би це було складно в деяких випадках, і, перш за все, шукати нових партнерів", – зазначила вона.

Зокрема, Райхе згадала Південну Америку, Індію, Близький Схід, Канаду, Австралію, а також країни Азії, включаючи Малайзію.

Її коментарі відображають зростальну невизначеність щодо того, яку роль відіграватимуть Сполучені Штати в майбутньому після введення президентом Дональдом Трампом мит на ключових союзників, таких як Канада та Європейський Союз.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

А 27 січня Європейський Союз та Індія після майже 20 років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю.