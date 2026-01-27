В Германии видят потребность в поисках новых партнеров на фоне мировых изменений

Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе считает, что ее страна должна искать новых партнеров в свете меняющегося мирового порядка.

Об этом она заявила во время энергетического саммита во вторник, 27 января, ее цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Райхе заявила, что "мир стал более ненадежным", а союзы, которым Германия доверяла и на которые полагалась, "начинают разрушаться".

"Это не означает, что мы должны отказаться от них, а скорее продолжать сотрудничать, как бы это ни было сложно в некоторых случаях, и, прежде всего, искать новых партнеров", – отметила она.

В частности, Райхе упомянула Южную Америку, Индию, Ближний Восток, Канаду, Австралию, а также страны Азии, включая Малайзию.

Ее комментарии отражают растущую неопределенность с тем, какую роль будут играть Соединенные Штаты в будущем после введения президентом Дональдом Трампом пошлин на ключевых союзников, таких как Канада и Европейский Союз.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

А 27 января Европейский Союз и Индия после почти 20 лет переговоров заключили соглашение о свободной торговле.