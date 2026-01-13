У Франції фермери з’їхались на тракторах до Парижа, протестуючи проти скандальної торгової угоди

Французькі фермери у вівторок вдруге за тиждень в'їхали на тракторах до Парижа, щоб висловити протест проти торговельної угоди між ЄС і МЕРКОСУР.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Протести у Франції проти угоди з блоком країн Південної Америки тривають вже кілька місяців.

Демонстрація у вівторок була організована FNSEA, одним з найбільших сільськогосподарських профспілок Франції.

Інша сільськогосподарська профспілка, Coordination Rurale, вже минулого четверга провела несподівану демонстрацію, стягнувши трактори під Ейфелеву вежу та Тріумфальну арку.

Паризька поліція оцінила кількість тракторів на демонстрації у вівторок приблизно в 350. Одна колона тракторів знову зібралась біля Тріумфальної арки, а інша прибула до будівлі французького парламенту.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.

