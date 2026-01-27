Укр Рус Eng

Президентка Молдови розповіла у ПАРЄ про дві війни, які ведуть проти Європи

Новини — Вівторок, 27 січня 2026, 14:54 — Христина Бондарєва

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що сьогодні Європа змушена протистояти не одній, а двом паралельним війнам – і обидві мають на меті руйнування європейської безпеки та демократичних цінностей.

Про це вона сказала у вівторок під час виступу перед Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє "Європейська правда".

Санду виступила із промовою, оскільки Молдова зараз головує у Комітеті міністрів Ради Європи. Вона заявила, що сьогодні Європа знову перебуває у стані війни, а насправді – двох воєн. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Санду назвала першою, "видимою" війною. 

"Цієї зими мільйони українців живуть у темряві та холоді – не через погоду, а тому, що Кремль зробив заморожування цивільного населення зброєю війни. Щоб зламати волю нації, зробивши саме життя нестерпним. Для більшості з нас таке страждання неможливо уявити. Але для українців це повсякденне життя", – відзначила президентка Молдови.

Друга війна, за словами Санду, є менш помітною, але не менш небезпечною. Це гібридна війна проти європейських суспільств.

"Ця війна ведеться всередині наших суспільств. Це гібридна війна. Інформаційна війна. Війна, що має на меті розділити людей і контролювати наші серця та уми.  Ця війна прискорюється технологіями, які ми не бачимо і не розуміємо до кінця. Алгоритмами, які все більше визначають, що люди читають, дивляться і в що вірять", – підкреслила Санду.

Вона наголосила, що ці дві війни не є окремими, а підсилюють одна одну, та закликала Раду Європи протистояти їм.

"Військова агресія Росії та її гібридні операції мають одну мету: підірвати, контролювати та розділити Європу… Ми повинні діяти з такою ж швидкістю, з якою розвивається загроза. І ми повинні захищати наші демократії, не зраджуючи демократичних принципів. Тут Рада Європи має відігравати унікальну роль", – сказала Санду.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

15 березня ПАРЄ попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ.

Перед цим Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова ПАРЄ
Реклама: