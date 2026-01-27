Президентка Молдови розповіла у ПАРЄ про дві війни, які ведуть проти Європи

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що сьогодні Європа змушена протистояти не одній, а двом паралельним війнам – і обидві мають на меті руйнування європейської безпеки та демократичних цінностей.

Про це вона сказала у вівторок під час виступу перед Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), повідомляє "Європейська правда".

Санду виступила із промовою, оскільки Молдова зараз головує у Комітеті міністрів Ради Європи. Вона заявила, що сьогодні Європа знову перебуває у стані війни, а насправді – двох воєн. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Санду назвала першою, "видимою" війною.

"Цієї зими мільйони українців живуть у темряві та холоді – не через погоду, а тому, що Кремль зробив заморожування цивільного населення зброєю війни. Щоб зламати волю нації, зробивши саме життя нестерпним. Для більшості з нас таке страждання неможливо уявити. Але для українців це повсякденне життя", – відзначила президентка Молдови.

Друга війна, за словами Санду, є менш помітною, але не менш небезпечною. Це гібридна війна проти європейських суспільств.

"Ця війна ведеться всередині наших суспільств. Це гібридна війна. Інформаційна війна. Війна, що має на меті розділити людей і контролювати наші серця та уми. Ця війна прискорюється технологіями, які ми не бачимо і не розуміємо до кінця. Алгоритмами, які все більше визначають, що люди читають, дивляться і в що вірять", – підкреслила Санду.

Вона наголосила, що ці дві війни не є окремими, а підсилюють одна одну, та закликала Раду Європи протистояти їм.

"Військова агресія Росії та її гібридні операції мають одну мету: підірвати, контролювати та розділити Європу… Ми повинні діяти з такою ж швидкістю, з якою розвивається загроза. І ми повинні захищати наші демократії, не зраджуючи демократичних принципів. Тут Рада Європи має відігравати унікальну роль", – сказала Санду.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації у березні 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

15 березня ПАРЄ попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ.

Перед цим Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід.