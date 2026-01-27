Президент Молдовы рассказала в ПАСЕ о двух войнах, которые ведут против Европы

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что сегодня Европа вынуждена противостоять не одной, а двум параллельным войнам – и обе имеют целью разрушение европейской безопасности и демократических ценностей.

Об этом она сказала во вторник во время выступления перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), сообщает "Европейская правда".

Санду выступила с речью, поскольку Молдова сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы. Она заявила, что сегодня Европа снова находится в состоянии войны, а на самом деле – двух войн. Полномасштабное вторжение России в Украину Санду назвала первой, "видимой" войной.

"Этой зимой миллионы украинцев живут в темноте и холоде – не из-за погоды, а потому, что Кремль сделал замораживание гражданского населения оружием войны. Чтобы сломать волю нации, сделав саму жизнь невыносимой. Для большинства из нас такое страдание невозможно представить. Но для украинцев это повседневная жизнь", – отметила президент Молдовы.

Вторая война, по словам Санду, является менее заметной, но не менее опасной. Это гибридная война против европейских обществ.

"Эта война ведется внутри наших обществ. Это гибридная война. Информационная война. Война, имеющая целью разделить людей и контролировать наши сердца и умы. Эта война ускоряется технологиями, которые мы не видим и не понимаем до конца. Алгоритмами, которые все больше определяют, что люди читают, смотрят и во что верят", – подчеркнула Санду.

Она подчеркнула, что эти две войны не являются отдельными, а усиливают друг друга, и призвала Совет Европы противостоять им.

"Военная агрессия России и ее гибридные операции имеют одну цель: подорвать, контролировать и разделить Европу... Мы должны действовать с такой же скоростью, с которой развивается угроза. И мы должны защищать наши демократии, не изменяя демократическим принципам. Здесь Совет Европы должен играть уникальную роль", – сказала Санду.

Напомним, Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.

15 марта ПАСЕ несмотря на попытки Москвы избежать наказания приняла решение об изгнании РФ.

Перед этим Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.