Сибіга розповів про можливу роль України у деокупації Придністров'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна готова співпрацювати з Молдовою задля майбутньої деокупації Придністров’я – в оновленому переговорному форматі та практичних кроках.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Сибіга зазначив, що перебування російських військових на території Придністров'я є безпековим ризиком і для Молдови, і для України, і для регіону загалом.

Він зауважив, що вважає "провальним" попередній переговорний формат "5+2".

"Переконаний, що надалі саме ЄС має відігравати визначальну роль у цьому процесі, і у ньому має бути залучена також Україна", – сказав Андрій Сибіга.

Водночас він підкреслив, що Україна – категорично проти участі у ньому Росії.

Міністра запитали, як може Україна допомогти Молдові у деокупації Придністров'я та відновлені територіальної цілісності.

"Ми вже допомагаємо – і через розбудову спільної прикордонної інфраструктури, і через унезалежнення Молдови від російських енергоресурсів, і через спільну взаємодію на шляху до членства в ЄС", – сказав він.

На питання про можливість силової допомоги з боку України він відповів, що "це залишається правом Кишинева".

"Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови", – зазначив глава МЗС України.

Читайте повний текст інтерв’ю з Сибігою про мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном.

Читайте також на цю тему: Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки.



