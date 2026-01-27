Сибига рассказал о возможной роли Украины в деоккупации Приднестровья

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина готова сотрудничать с Молдовой для будущей деоккупации Приднестровья – в обновленном переговорном формате и практических шагах.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Сибига отметил, что пребывание российских военных на территории Приднестровья является риском для безопасности и для Молдовы, и для Украины, и для региона в целом.

Он отметил, что считает "провальным" предыдущий переговорный формат "5+2".

"Убежден, что в дальнейшем именно ЕС должен играть определяющую роль в этом процессе, и в нем должна быть задействована также Украина", – сказал Андрей Сибига.

В то же время он подчеркнул, что Украина – категорически против участия в нем России.

Министра спросили, как Украина может помочь Молдове в деоккупации Приднестровья и восстановлении территориальной целостности.

"Мы уже помогаем – и через развитие совместной пограничной инфраструктуры, и через обретение Молдовой независимости от российских энергоресурсов, и через совместное взаимодействие на пути к членству в ЕС", – сказал он.

На вопрос о возможности силовой помощи со стороны Украины он ответил, что "это остается правом Кишинева".

"Мы, кстати, услышали и приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы", – отметил глава МИД Украины.

