Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга "не має підстав вважати", що посол України у Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний може невдовзі залишити цю посаду.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На запитання про те, як він може оцінити роботу Залужного як посла, Сибіга зазначив, що це можна бачити з динаміки двосторонніх відносин зі Сполученим Королівством.

"Буквально минулого тижня Велика Британія надала 20 млн фунтів на енергетику. Ми бачимо практичне наповнення Угоди про столітнє партнерство, є поточна щоденна практична робота. Також посол Залужний представляє Україну в Міжнародній морській організації, і минулого року ми не допустили обрання Росії в її керівні органи", – сказав Андрій Сибіга

На пряме запитання, чи вважає він Залужного ефективним послом, Сибіга відповів ствердно.

Міністра також запитали про чутки, що Залужний може невдовзі піти з посади – що він зі свого боку однозначно не спростував, а згодом президент Зеленський на зустрічі з ним "дякував послу за роботу" – а таке формулювання зазвичай звучить, коли посол завершує роботу на посаді.

"У мене немає підстав так вважати. Утім, я наголошу, що такі кадрові рішення – це прерогатива президента", – сказав Сибіга.

