Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига "не имеет оснований считать", что посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Валерий Залужный может вскоре покинуть эту должность.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос о том, как он может оценить работу Залужного как посла, Сибига отметил, что это можно видеть по динамике двусторонних отношений с Соединенным Королевством.

"Буквально на прошлой неделе Великобритания предоставила 20 млн фунтов на энергетику. Мы видим практическое наполнение Соглашения о столетнем партнерстве, есть текущая ежедневная практическая работа. Также посол Залужный представляет Украину в Международной морской организации, и в прошлом году мы не допустили избрания России в ее руководящие органы", – сказал Андрей Сибига

На прямой вопрос, считает ли он Залужного эффективным послом, Сибига ответил утвердительно.

Министра также спросили о слухах, что Залужный может вскоре уйти с должности – что он со своей стороны однозначно не опроверг, а впоследствии президент Зеленский на встрече с ним "благодарил посла за работу" - такая формулировка обычно звучит, когда посол завершает работу в должности.

"У меня нет оснований так считать. Однако я подчеркну, что такие кадровые решения – это прерогатива президента", – сказал Сибига.

