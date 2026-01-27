Глава МИД Польши призвал Маска отреагировать на использование РФ Starlink для ударов по Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал миллиардера Илона Маска обратить внимание на нарастающую практику использования терминалов Starlink в российских БпЛА, применяемых против Украины.
Как сообщает "Европейская правда", свой призыв к Маску он опубликовал в X.
Сикорский прокомментировал публикацию Института изучения войны о том, что россияне начали все чаще использовать Starlink на своих дронах типа БМ-35; также это начали практиковать с "Шахедами". Благодаря этому беспилотники могут залетать гораздо дальше в тыл, чем раньше, и стали устойчивыми к воздействию РЭБ.
"Эй, серьезный парень Илон Маск, почему вы не останавливаете использование россиянами "Старлинков" для ударов по украинским городам? Зарабатывание денег на военных преступлениях может повредить вашему бренду", – написал Сикорский, тэгнув Маска.
Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026
Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL
Как известно, Starlink с начала полномасштабной войны играет чрезвычайно важную роль как средство связи для украинских военных.
Напомним, в прошлом Илон Маск признал, что заблокировал украинским военным Starlink, чтобы сорвать атаку на российские военные корабли у берегов Крыма. В Сенате США тогда инициировали расследование по этому поводу.