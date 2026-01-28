Об’єднання Молдови, рік вступу в ЄС і зміни у мирних переговорах – головне з інтерв’ю Сибіги

Очільник МЗС України Андрій Сибіга не часто дає розлогі інтерв'ю, та й цю розмову ми планували тривалий час і кілька разів переносили через термінові візити за участю міністра.

Утім, час, коли ми зустрілися у кабінеті міністра для цієї розмови, виявився максимально важливим, якщо говорити про перебіг міжнародних подій: так звані "мирні переговори" з Росією вийшли на новий етап; схоже, змінюється тональність діалогу з Польщею; у відносинах з Чехією за останні тижні відбулося кілька карколомних змін; з Угорщиною – виходимо на пік протистояння.

Про все це, а також про напрям НАТО та ЄС, – у великому інтерв'ю міністра закордонних справ України Мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном: велике інтерв'ю міністра Сибіги. Далі – головні його тези.

Про зміни в дипломатичному корпусі. В дипломатичному корпусі будуть зміни. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний працює ефективно й у мене, попри чутки, немає підстав вважати, що він йде з посади.

Щодо білоруського треку. Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і ближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами.

Водночас режим Лукашенка і він особисто мають понести відповідальність за свою співучасть у російській агресії. І будемо ставити питання про санкції щодо причетних осіб та компаній.

Роль України на міжнародній арені, в тому числі в регіональних геополітичних процесах, має зростати. У тому числі – щодо білоруського питання.

Щодо Молдови. Я думаю, що стає все більш очевидною загроза, яку несе подальше перебування російських військових на території Придністров'я. А отже – і необхідність відновлення територіальної цінності Молдови на підставі міжнародного права.

Ми, до речі, почули і вітаємо заяви щодо розробки нового плану реінтеграції Придністров'я і готові розглядати звернення дружньої Молдови на предмет подальшої практичної взаємодії, в тому числі нашого внеску у безпеку Молдови.

Щодо мирних переговорів про завершення війни. Ми вийшли на тристоронні перемовини в Абу-Дабі. Також зустрічі були між делегаціями України і Росії.

Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані.

Ми розраховуємо на підписання 20-пунктового мирного плану, але досі залишаються непогодженими питання територій та ЗАЕС. Зеленський готовий зустрітися з Путіним і це обговорювати. Очікується, що двосторонній документ підпишуть США і Україна, а потім – США і РФ.

Щодо вступу в ЄС. Я точно бачу реалістичні часові рамки нашого вступу в Євросоюз. Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним – а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року.

Щодо відносин з Угорщиною. Угорщина є єдиною перешкодою для членства України в ЄС.

Понад те, я вважаю, що прем'єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу. Він блокує долучення частини угорського народу до спільного європейського простору.

Ми також бачимо, що нас штучно роблять чинником у виборчій кампанії.

Щодо відносин з Польщею. Ми маємо підтримку від керівництва Польщі щодо членства України в ЄС і НАТО. Я вважаю, що з Польщею ми досягли значного прогресу в дуже чутливих історичних питаннях.

Щодо відносин з Чехією. Наразі дипломатичного протистояння з Чехією немає, криза подолана. У нас вже налагоджена дуже правильна і взаємовигідна оборонна взаємодія між окремими підприємствами оборонного сектора України і Чехії. Ми також вітаємо рішення уряду Чехії про продовження "снарядної ініціативи".

Щодо планів української дипломатії на 2026 рік. Ключове і найважливіше – це, звісно ж, досягнення переможного миру.

Повна версія інтерв’ю Андрія Сибіги – в матеріалі Мирні переговори, плани щодо НАТО і ЄС та конфлікт з Орбаном: велике інтерв'ю міністра Сибіги.