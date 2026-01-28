Объединение Молдовы, год вступления в ЕС и изменения в переговорах – главное из интервью Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига не часто дает обширные интервью, да и этот разговор мы планировали долгое время и несколько раз переносили из-за срочных визитов с участием министра.

Впрочем, время, когда мы встретились в кабинете министра для этого разговора, оказалось максимально важным, если говорить о ходе международных событий: так называемые "мирные переговоры" с Россией вышли на новый этап; похоже, меняется тональность диалога с Польшей; в отношениях с Чехией за последние недели произошло несколько кардинальных изменений; с Венгрией – выходим на пик противостояния.

Обо всем этом, а также о направлении НАТО и ЕС – в большом интервью министра иностранных дел Украины Мирные переговоры, планы по НАТО и ЕС и конфликт с Орбаном: большое интервью министра Сибиги. Далее – его основные тезисы.

Об изменениях в дипломатическом корпусе. В дипломатическом корпусе будут изменения. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный работает эффективно и у меня, несмотря на слухи, нет оснований полагать, что он уходит с должности.

Что касается белорусского трека. Сейчас я получил поручение от президента назначить спецпредставителя и в ближайшее время внесу кандидатуру на рассмотрение. Это будет чиновник, уполномоченный для контактов с демократическими белорусскими силами.

В то же время режим Лукашенко и он лично должны понести ответственность за свое соучастие в российской агрессии. И будем ставить вопрос о санкциях в отношении причастных лиц и компаний.

Роль Украины на международной арене, в том числе в региональных геополитических процессах, должна расти. И по белорусскому вопросу.

Что касается Молдовы. Я думаю, что становится все более очевидной угроза, которую несет дальнейшее пребывание российских военных на территории Приднестровья. А следовательно – и необходимость восстановления территориальной ценности Молдовы на основании международного права.

Приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращения дружественной Молдовы на предмет дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы.

Относительно мирных переговоров о завершении войны. Мы вышли на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Также были встречи между делегациями Украины и России.

Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций, а сфокусированные разговоры.

Мы рассчитываем на подписание 20-пунктного мирного плана, но до сих пор остаются несогласованными вопросы территорий и ЗАЭС. Зеленский готов встретиться с Путиным и это обсудить. Ожидается, что двусторонний документ подпишут США и Украина, а затем – США и РФ.

Относительно вступления в ЕС. Я точно вижу реалистичные временные рамки нашего вступления в Евросоюз. Мы очень хотим, чтобы литовское председательство в ЕС стало историческим – а оно, напомню, начинается в первой половине 2027 года.

Относительно отношений с Венгрией. Венгрия является единственным препятствием для членства Украины в ЕС.

Более того, я считаю, что премьер-министр Венгрии является угрозой для своего народа. Он блокирует присоединение части венгерского народа к общему европейскому пространству.

Мы также видим, что нас делают фактором в избирательной кампании.

Относительно отношений с Польшей. Мы имеем поддержку от руководства Польши в отношении членства Украины в ЕС и НАТО. Я считаю, что с Польшей мы достигли значительного прогресса в очень чувствительных исторических вопросах.

Относительно отношений с Чехией. Сейчас дипломатического противостояния с Чехией нет, кризис преодолен. У нас уже налажено очень правильное и взаимовыгодное оборонное взаимодействие между отдельными предприятиями оборонного сектора Украины и Чехии. Мы приветствуем решение правительства Чехии о продлении "снарядной инициативы".

Относительно планов украинской дипломатии на 2026 год. Ключевое и самое важное – это, конечно же, достижение победного мира.

