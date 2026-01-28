Біля посольства США в Данії прибрали прапори з іменами полеглих в Афганістані данських солдатів

Співробітники посольства США в Копенгагені зняли 44 прапори з іменами данських солдатів, які загинули в Афганістані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Прапори були вивішені після недавньої критики президента США Дональда Трампа на адресу військового внеску союзних країн.

За даними данського телеканалу TV2, у вівторок невідомі активісти вивісили прапори, але того ж дня їх зняв охоронець посольства.

У інтерв'ю Fox News минулого тижня Трамп заявив, що союзні солдати в Афганістані "залишалися трохи позаду, трохи віддалік від лінії фронту", що викликало негативну реакцію європейських столиць.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен назвала коментарі Трампа "неприйнятними".

Хоча тротуар перед будівлею знаходиться під юрисдикцією міста Копенгагена, квіткові ящики, в яких були розміщені прапори, є власністю посольства і є частиною заходів протидії тероризму для забезпечення безпеки периметра, повідомила муніципальна влада міста.

Заступниця мера Копенгагена з питань охорони навколишнього середовища Ліне Барфоед назвала зняття прапорів "неповагою". "Прапори дуже гарно і тихо символізували величезні зусилля, яких данські солдати доклали там протягом кількох років", – сказала вона.

"За видаленням прапорів не стояло жодного злого умислу", – заявив представник посольства телеканалу TV2, додавши, що якби керівництво посольства знало про мету акції, прапори залишилися б на місці.

Однак, за інформацією телеканалу, співробітники служби безпеки посольства були проінформовані про акцію перед тим, як прапори були видалені.

Данія мала один з найвищих показників втрат на душу населення серед союзних країн, що воювали в Афганістані, і данські ветерани нещодавно протестували біля посольства.

Коментарі Дональда Трампа викликали особливе обурення у Британії. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що президент США мав би перепросити за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.

Після шквалу критики Трамп різко змінив тон щодо британських військових, він похвалив їхню хоробрість у Афганістані.