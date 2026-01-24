Трамп після шквалу критики похвалив хоробрість британських військ у Афганістані

Президент США Дональд Трамп різко змінив тон щодо британських військових після того, як його попередні заяви про незначну роль союзників по НАТО в Афганістані спровокували дипломатичний скандал.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на допис Трампа у його соцмережі Truth Social.

Трамп, який ще днями піддавав сумніву ефективність союзників по НАТО під час їх перебування в Афганістані, тепер назвав британських солдатів "одними з найвидатніших воїнів усіх часів".

"Величні і дуже відважні солдати Сполученого Королівства завжди будуть разом зі Сполученими Штатами Америки! В Афганістані загинуло 457 осіб, багато хто отримав важкі поранення – вони були одними з найвидатніших воїнів", – написав президент США.

Він також додав, що зв'язок між країнами "надто міцний, щоб його коли-небудь розірвати", а британська армія "не має собі рівних (за винятком США!)".

"Ми любимо вас усіх і завжди будемо любити!" – підсумував Трамп, використовуючи свій традиційний емоційний стиль.

Нагадаємо, слова Трампа про те, що союзники НАТО під час операції в Афганістані, мовляв, були "десь на другій лінії", спричинили шквал обурення у Британії. Відреагував у тому числі принц Гаррі, який теж служив в Афганістані.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер натякнув, що Трамп мав би вибачитися за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.