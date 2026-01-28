Возле посольства США в Дании убрали флаги с именами погибших в Афганистане датских солдат

Сотрудники посольства США в Копенгагене сняли 44 флага с именами датских солдат, погибших в Афганистане.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Флаги были вывешены после недавней критики президента США Дональда Трампа в адрес военного вклада союзных стран.

По данным датского телеканала TV2, во вторник неизвестные активисты вывесили флаги, но в тот же день их снял охранник посольства.

В интервью Fox News на прошлой неделе Трамп заявил, что союзные солдаты в Афганистане "оставались немного позади, немного в стороне от линии фронта", что вызвало негативную реакцию европейских столиц.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала комментарии Трампа "неприемлемыми".

Хотя тротуар перед зданием находится под юрисдикцией города Копенгагена, цветочные ящики, в которых были размещены флаги, являются собственностью посольства и являются частью мер противодействия терроризму для обеспечения безопасности периметра, сообщили муниципальные власти города.

Заместитель мэра Копенгагена по вопросам охраны окружающей среды Лине Барфоед назвала снятие флагов "неуважением". "Флаги очень красиво и тихо символизировали огромные усилия, которые датские солдаты приложили там в течение нескольких лет", – сказала она.

"За удалением флагов не стояло никакого злого умысла", – заявил представитель посольства телеканалу TV2, добавив, что если бы руководство посольства знало о цели акции, флаги остались бы на месте.

Однако, по информации телеканала, сотрудники службы безопасности посольства были проинформированы об акции перед тем, как флаги были удалены.

Дания имела один из самых высоких показателей потерь на душу населения среди союзных стран, воевавших в Афганистане, и датские ветераны недавно протестовали у посольства.

Комментарии Дональда Трампа вызвали особое возмущение в Великобритании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что президент США должен извиниться за свои слова перед британскими ветеранами и семьями погибших.

После шквала критики Трамп резко изменил тон в отношении британских военных, он похвалил их храбрость в Афганистане.