Стармер сподівається на вибачення Трампа перед ветеранами й родинами загиблих в Афганістані

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав образливими знецінюючі заяви президента США про роль союзників в Афганістані та натякнув, що Трамп мав би вибачитися за свої слова перед британськими ветеранами і родинами загиблих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ.

Стармер нагадав, що Британія втратила в Афганістані 457 британських військових, і ще багато інших отримали тяжкі поранення.

"Я ніколи не забуду їхню хоробрість і жертву, на яку вони пішли заради своєї країни…

Тож я вважаю заяви президента Трампа образливими і відверто жахливими. І я зовсім не здивований, що вони так зачепили близьких тих, хто загинув, хто отримав поранення", – заявив Кір Стармер.

Журналісти уточнили, чи вимагатиме він вибачень від Трампа за сказане.

"Я чітко окреслив мою позицію. Якби я так обмовився, якби я таке сказав – я б точно просив вибачення", – сказав Стармер.

"У нас дуже близькі відносини зі США, це важливо для нашої безпеки, нашої оборони, розвідданих. І саме через те, що наші відносини такі, ми билися пліч-о-пліч з американцями в Афганістані за наші цінності", – додав він.

Нагадаємо, слова Трампа про те, що союзники під час операції, мовляв, були "десь на другій лінії", спричинили шквал обурення у Британії. Відреагував у тому числі принц Гаррі, який теж служив в Афганістані.

Прем’єр-міністр Дональд Туск і глава МЗС Радослав Сікорський також дорікнули Трампу, нагадавши про польський контингент і польські втрати.







