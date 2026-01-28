У Туреччині ліквідували шпигунську мережу, пов'язану з Іраном, заарештовано 6 осіб

Турецька розвідка та силові структури ліквідували підозрювану іранську шпигунську мережу, що діяла на території Туреччини, заарештувавши шістьох осіб під час скоординованих рейдів у п'яти провінціях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Операція була проведена спільно Національною розвідувальною організацією Туреччини (MIT) та підрозділами поліції і була спрямована проти осередку, який звинувачується у збиранні конфіденційної військової та безпекової інформації та підготовці потенційних планів атак, включаючи розвідку авіабази Інджирлік на півдні Туреччини.

За даними слідчих, мережею керували іранські розвідники, ідентифіковані як Наджаф Ростамі, відомий під псевдонімом "Хаджі", та Махді Єке Дехган, якого називають "Доктором". Влада заявила, що Ростамі доручив Алікану Кочу, який мешкає у східній провінції Ван, вербувати осіб для таємного знімання фото- та відеоматеріалів навколо бази Інджирлік в Адані.

Слідство також встановило, що громадянин Ірану Ашкан Джалалі, який проживає в Анкарі, планував перевезення озброєних безпілотних літальних апаратів з Туреччини до Кіпру через компанії, які йому належали, Bulaq Robotics та Arete Industries. Джалалі та Коч нібито відвідували спеціалізовані тренінги з використання дронів в Ірані в серпні та вересні 2025 року.

Під час рейдів в Стамбулі поліція затримала власників оборонних підприємств Ерхана Ергелена і Танера Озана, текстильних підприємців Джемаля Беяза, Ремзі Беяза, Коча і Джалалі.

Всі шестеро підозрюваних були згодом заарештовані стамбульським судом за звинуваченням в "отриманні конфіденційної державної інформації для політичного або військового шпигунства".

Також повідомлялося, що Ергелен і Озкан у жовтні 2025 року відвідали Іран і брали участь у плануванні постачання дронів до грецької частини Кіпру. У своїх свідченнях Ремзі Беяз заявив, що йому пропонували гроші за участь у змові з метою вбивства іранських дисидентів.

В ході операції також було виявлено, що мережа використовувала зашифровані повідомлення під кодовою назвою "Güvercin" і фінансувала свою діяльність, маскуючи операції під комерційну торгівлю дронами.

За інформацією, зібраною з турецьких джерел безпеки, у 2025 році MIT провела сотні операцій в країні та за кордоном, зосередившись на збройних угрупованнях, шпигунських осередках, фінансуванні тероризму та мережах кіберзлочинності.

Торік у серпні у Туреччині затримали власника і генерального директора оборонно-будівельного конгломерату в рамках розслідування військового шпигунства.

Тоді ж у Хорватії правоохоронці затримали військового офіцера та його сербську дівчину за підозрою у шпигунстві.