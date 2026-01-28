В Турции ликвидировали связанную с Ираном шпионскую сеть, арестованы 6 человек

Турецкая разведка и силовые структуры ликвидировали вероятную иранскую шпионскую сеть, действовавшую на территории Турции, арестовав шесть человек в ходе скоординированных рейдов в пяти провинциях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Daily Sabah.

Операция была проведена совместно Национальной разведывательной организацией Турции (MIT) и подразделениями полиции и была направлена против ячейки, которая обвиняется в сборе конфиденциальной военной и безопасности информации и подготовке потенциальных планов атак, включая разведку авиабазы Инджирлик на юге Турции.

По данным следователей, сетью руководили иранские разведчики, идентифицированные как Наджаф Ростами, известный под псевдонимом "Хаджи", и Махди Еке Дехган, которого называют "Доктором". Власти заявили, что Ростами поручил Аликану Кочу, проживающему в восточной провинции Ван, вербовать лиц для тайной съемки фото- и видеоматериалов вокруг базы Инджирлик в Адане.

Следствие также установило, что гражданин Ирана Ашкан Джалали, проживающий в Анкаре, планировал перевозку вооруженных беспилотных летательных аппаратов из Турции на Кипр через принадлежащие ему компании Bulaq Robotics и Arete Industries. Джалали и Коч якобы посещали специализированные тренинги по использованию дронов в Иране в августе и сентябре 2025 года.

Во время рейдов в Стамбуле полиция задержала владельцев оборонных предприятий Эрхана Эргелена и Танера Озана, текстильных предпринимателей Джемаля Беяза, Ремзи Беяза, Коча и Джалали.

Все шестеро подозреваемых были впоследствии арестованы стамбульским судом по обвинению в "получении конфиденциальной государственной информации для политического или военного шпионажа".

Также сообщалось, что Эргелен и Озкан в октябре 2025 года посетили Иран и участвовали в планировании поставок дронов в греческую часть Кипра. В своих показаниях Ремзи Беяз заявил, что ему предлагали деньги за участие в заговоре с целью убийства иранских диссидентов.

В ходе операции также было выявлено, что сеть использовала зашифрованные сообщения под кодовым названием Güvercin и финансировала свою деятельность, маскируя операции под коммерческую торговлю дронами.

По информации, собранной из турецких источников безопасности, в 2025 году MIT провела сотни операций в стране и за рубежом, сосредоточившись на вооруженных группировках, шпионских ячейках, финансировании терроризма и сетях киберпреступности.

В августе прошлого года в Турции задержали владельца и генерального директора оборонно-строительного конгломерата в рамках расследования военного шпионажа.

Тогда же в Хорватии правоохранители задержали военного офицера и его сербскую девушку по подозрению в шпионаже.