У Хорватії затримали офіцера та його дівчину за підозрою у шпигунстві

У Хорватії правоохоронці затримали військового офіцера та його сербську дівчину за підозрою у шпигунстві.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої прокуратури, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, прокуратура розпочала розслідування щодо цієї пари, але не надала жодних подробиць про обвинувачених.

Президент країни Зоран Міланович у своїй заяві поінформував, що головним підозрюваним є 54-річний хорватський військовий офіцер з ініціалами J.I.

Місцеві ЗМІ повідомили, що офіцер був військовим пілотом, який служив у складі міжнародної миротворчої місії НАТО в Косово (KFOR).

Крім того, за даними медіа, він та його дівчина підозрювалися у шпигунстві на користь Сербії.

