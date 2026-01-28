Прем’єрка Литви виступила проти ідеї "двошвидкісного" ЄС

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене попередила в середу, що пропозиції щодо створення "двошвидкісного" Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку, навіть попри те, що вона визнала незадоволення повільним процесом прийняття рішень у групі з 27 членів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я вважаю, що нам слід все більше обговорювати, як уникнути створення окремих союзів і замість цього мати спільний Європейський Союз", – сказала Ругінене.

"Незалежно від розміру країни, один чіткий і сильний голос є гарантією нашої безпеки і дає нам силу. Якщо ми почнемо розділяти країни, це почуття єдності поступово зникне", – додала вона.

Її коментарі з'явилися після того, як Reuters повідомило, що Німеччина запропонувала модель ЄС "двох швидкостей", за якою шість найбільших економік утворять основну групу, здатну приймати рішення швидше, ніж весь блок.

Згідно з повідомленням, запропонований формат буде спрямований на зменшення бюрократії, зміцнення євро та створення спільного ринку капіталу для поліпшення доступу до фінансування для європейських стартапів та підприємств.

Ширшою метою плану є перетворення оборонної промисловості на рушій економічного зростання та забезпечення доступу до сировини, щоб допомогти Європі конкурувати зі Сполученими Штатами та Китаєм.

До запропонованої основної групи увійдуть Німеччина, Франція, Польща, Іспанія, Італія та Нідерланди.

Водночас Ругінене зазначила, що нинішній процес прийняття рішень в ЄС часто є надто повільним і не має чіткого політичного лідера, здатного об'єднати держави-члени навколо ключових пріоритетів.

"Навіть таке поняття, як право вето, раніше було цілком нормальним і прийнятним інструментом, але сьогодні воно заважає прийняттю особливо важливих рішень Європейського Союзу", – сказала вона, наводячи як приклад інтеграцію України до ЄС.

"Якщо є країни, які використовують право вето для блокування ключових рішень і процесів, як ми можемо рухатися вперед? Мабуть, саме тому з'являються різні ідеї", – сказала прем'єр-міністерка.

Ругінене зазначила, що Німеччина повинна взяти на себе сильнішу політичну роль лідера в ЄС, аргументуючи це тим, що блок потребує чіткішого напрямку в умовах зростаючих геополітичних і безпекових викликів.

