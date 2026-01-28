Премьер-министр Литвы выступила против идеи "двухскоростного" ЕС

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене предупредила в среду, что предложения по созданию "двухскоростного" Европейского Союза могут подорвать единство блока, даже несмотря на то, что она признала недовольство медленным процессом принятия решений в группе из 27 членов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я считаю, что нам следует все больше обсуждать, как избежать создания отдельных союзов и вместо этого иметь общий Европейский Союз", – сказала Ругинене.

"Независимо от размера страны, один четкий и сильный голос является гарантией нашей безопасности и дает нам силу. Если мы начнем разделять страны, это чувство единства постепенно исчезнет", – добавила она.

Ее комментарии появились после того, как Reuters сообщило, что Германия предложила модель ЕС "двух скоростей", по которой шесть крупнейших экономик образуют основную группу, способную принимать решения быстрее, чем весь блок.

Согласно сообщению, предложенный формат будет направлен на уменьшение бюрократии, укрепление евро и создание общего рынка капитала для улучшения доступа к финансированию для европейских стартапов и предприятий.

Более широкой целью плана является превращение оборонной промышленности в двигатель экономического роста и обеспечение доступа к сырью, чтобы помочь Европе конкурировать с Соединенными Штатами и Китаем.

В предлагаемую основную группу войдут Германия, Франция, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.

В то же время Ругинене отметила, что нынешний процесс принятия решений в ЕС часто является слишком медленным и не имеет четкого политического лидера, способного объединить государства-члены вокруг ключевых приоритетов.

"Даже такое понятие, как право вето, раньше было вполне нормальным и приемлемым инструментом, но сегодня оно мешает принятию особенно важных решений Европейского Союза", – сказала она, приводя в качестве примера интеграцию Украины в ЕС.

"Если есть страны, которые используют право вето для блокирования ключевых решений и процессов, как мы можем двигаться вперед? Видимо, именно поэтому появляются разные идеи", – сказала премьер-министр.

Ругинене отметила, что Германия должна взять на себя более сильную политическую роль лидера в ЕС, аргументируя это тем, что блок нуждается в более четком направлении в условиях растущих геополитических и безопасности вызовов.

Как сообщалось, среди стран Европейского Союза продолжаются споры об условиях совместного заимствования для Украины на сумму 90 млрд евро, в частности о том, на какое вооружение будут тратить эти средства.

Напомним, в ночь на 19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро.