Посольство привітало скасування в Брюсселі показу фільму, що виправдовує війну РФ

Посольство України в Бельгії привітало рішення муніципальних органів Брюсселя скасувати запланований показ пропагандистського фільму "Carnets de Russie" ("Записки з Росії").

Про це посольство повідомило на своїй сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

"Ми щиро вдячні за постійну співпрацю з муніципальними органами Брюсселя та за їх уважне ставлення до порушених питань. Такі рішення мають велике значення, оскільки вони допомагають забезпечити, щоб публічні платформи не використовувалися для поширення наративів, які спотворюють реальність або підривають відповідальність у контексті триваючої російської військової агресії проти України", – заявили у посольстві.

Напередодні українські дипломати закликали скасувати показ фільму "Carnets de Russie" та супутній публічний захід 31 січня 2026 року в Брюсселі.

Посольство пояснило, що стрічка є пропагандистським фільмом, що служить інформаційним інтересам Російської Федерації в контексті її військової агресії проти України.

"Фільм навмисно спотворює фактичну реальність, виправдовує акт агресії, приховує відповідальність за задокументовані воєнні злочини та систематично стирає межу між жертвою та агресором", – заявляли у посольстві.

Цей фільм був знятий після поїздок до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України без згоди української влади, що є порушенням українського законодавства та міжнародного права.

Посольство заявляло, що розглядатиме будь-яку підтримку або сприяння показу цього фільму як сприяння інформаційним зусиллям Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, в січні театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України.

А в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.