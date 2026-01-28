Посольство приветствовало отмену в Брюсселе показа фильма, оправдывающего войну РФ

Посольство Украины в Бельгии приветствовало решение муниципальных органов Брюсселя отменить запланированный показ пропагандистского фильма "Carnets de Russie" ("Записки из России").

Об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Мы искренне благодарны за постоянное сотрудничество с муниципальными органами Брюсселя и за их внимательное отношение к поднятым вопросам. Такие решения имеют большое значение, поскольку они помогают обеспечить, чтобы публичные платформы не использовались для распространения нарративов, которые искажают реальность или подрывают ответственность в контексте продолжающейся российской военной агрессии против Украины", – заявили в посольстве.

Накануне украинские дипломаты призвали отменить показ фильма "Carnets de Russie" и сопутствующее публичное мероприятие 31 января 2026 года в Брюсселе.

Посольство объяснило, что лента является пропагандистским фильмом, служащим информационным интересам Российской Федерации в контексте ее военной агрессии против Украины.

"Фильм намеренно искажает фактическую реальность, оправдывает акт агрессии, скрывает ответственность за задокументированные военные преступления и систематически стирает границу между жертвой и агрессором", – заявили в посольстве.

Этот фильм был снят после поездок в Российскую Федерацию и временно оккупированные территории Украины без согласия украинских властей, что является нарушением украинского законодательства и международного права.

Посольство заявляло, что будет рассматривать любую поддержку или содействие показу этого фильма как содействие информационным усилиям Российской Федерации против Украины.

Напомним, в январе театр Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции отменил выступление российских артистов, которые открыто поддерживают политику Кремля в отношении Украины.

А в ноябре в Нидерландах отменили концерт пианистки, которая выступала с пропутинскими музыкантами.