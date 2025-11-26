У Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами

У Нідерландах скасували концерт радянської та австрійської піаністки Єлизавети Леонської, яка з початку повномасштабної війни РФ проти України неодноразово відвідувала Росію та виступала разом із пропутінськими музикантами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві, скасувати концерт вдалося завдяки спільним зусиллями посольства України в Нідерландах, представництва Українського інституту в Нідерландах, української громади та почесного консула Карела Бургера Дірвена.

Концерт мав відбутися 4 грудня 2025 року в основному концертному залі Muziekgebouw в Ейндховені.

Посольство звернулось до Muziekgebouw із проханням скасувати захід.

Наразі аналогічні концерти Леонської заплановані в 2026 році в Гронігені та Амстердамі – українські дипломати надіслали аналогічні звернення у відповідні концертні зали.

"Культура не має бути інструментом для пропаганди війни та відбілювання воєнних злочинів держави-агресора", – наголосили в українському МЗС.

Раніше стало відомо, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.

А на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.