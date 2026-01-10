У Флоренції скасували виступ російських артистів після звернення посольства України

Театр Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції скасував виступ російських артистів, які відкрито підтримують політику Кремля щодо України, зокрема балерини Світлани Захарової.

Про це повідомило МЗС України у п’ятницю, пише "Європейська правда".

У міністерстві підкреслили, що це відбулося завдяки принциповій позиції керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino, мерії міста Флоренція та зусиллям посольство України в Італії.

"Це рішення є вагомим проявом солідарності з Україною та підтримки міжнародного права під час повномасштабної війни Росії. Поки держава-агресор щодня чинить злочини проти українського народу та нищить українську культурну спадщину, участь публічних представників Росії в культурному просторі європейських країн не може бути відокремлена від їхньої особистої позиції та відповідальності за цю війну", – заявили у Міністерстві закордонних справ.

МЗС України подякувало Італії та італійському суспільству за послідовну підтримку в боротьбі за свободу, а також зазначило, що високо оцінює принципове рішення керівництва театру Maggio Musicale Fiorentino як приклад справжньої європейської солідарності.

Театр повідомив на своєму сайті, що балет за участю Світлани Захарової та Вадима Рєпіна, запланований на 20 і 21 січня 2026 року, "тимчасово відкладено через міжнародну напруженість, яка створила клімат, що може поставити під загрозу успішну постановку вистави".

Нагадаємо, в листопаді у Нідерландах скасували концерт піаністки, яка виступала з пропутінськими музикантами.

А Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.