Франція підтримає визнання іранського КВІР терористичною організацією

Франція готові підтримати внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції до списку терористичних організацій на тлі жорстокої розправи влади Ірану з протестувальниками.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у своєму X міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Барро наголосив, що розправа іранського режиму з протестами не може залишитися без відповіді, тож Франція у четвер разом з європейськими партнерами підтримає нові санкції проти іранських посадовців.

"Також Франція підтримає внесення Корпусу вартових ісламської революції до європейського списку терористичних організацій", – сказав очільник МЗС Франції.

Він закликав владу Ірану припинити страти та інформаційну блокаду та допустити в країну місію встановлення фактів від Ради з прав людини ООН для документування останніх подій.

КВІР – військова гілка виконавчої влади в Ірані з широким впливом і повноваженнями, що існує паралельно з армією.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС анонсував нові санкції проти Ірану на тлі кривавого придушення протестів.

Як відомо, останніми тижнями в Ірані спалахнули протести на тлі катастрофічного обвалу національної валюти, на які влада відповіла кривавими розгонами і репресіями.

Реальна кількість загиблих невідома через інформаційну блокаду – влада визнала 5 тисяч смертей, лунають оцінки і про понад 10 тисяч та більше.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану великої американської флотилії та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення угоди щодо іранської ядерної програми.