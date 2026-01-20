Укр Рус Eng

ЄС готує нові санкції проти Ірану на тлі кривавого придушення протестів

Новини — Вівторок, 20 січня 2026, 18:35 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму X.

Фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз вже застосував численні санкції проти влади Ірану за порушення прав людини, ядерну програму і підтримку Росії у її війні проти України. 

"Європа висловлює повну солідарність з хоробрими іранськими жінками й чоловіками, які ризикують життями, вимагаючи свободи для себе і майбутніх поколінь… Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмеження на експорт технологій, що використовуються у виробництві дронів і безпілотників. Разом з високою представницею Каєю Каллас ми також готуємо нові санкції у відповідь на звірячі репресії режиму проти протестувальників", – заявила президентка Єврокомісії.  

Як відомо, останніми тижнями в Ірані спалахнули протести на тлі катастрофічного обвалу національної валюти, на які влада відповіла кривавими розгонами і репресіями. 

Реальна кількість загиблих невідома через інформаційну блокаду – влада визнала 5 тисяч смертей, лунають оцінки і про понад 10 тисяч.  

У німецькому Гамбурзі понад 10 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти ісламського режиму в Ірані.

Вихідними агентство ЄС рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору Ірану.

Єврокомісія Іран
