ЄС готує нові санкції проти Ірану на тлі кривавого придушення протестів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про підготовку нових санкцій проти влади Ірану у зв’язку з жорстоким придушенням протестів, що призвело до загибелі тисяч людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона оголосила у своєму X.

Фон дер Ляєн нагадала, що Євросоюз вже застосував численні санкції проти влади Ірану за порушення прав людини, ядерну програму і підтримку Росії у її війні проти України.

Europe stands in full solidarity with the brave women and men of Iran who are risking their lives to demand freedom for themselves and future generations.



"Європа висловлює повну солідарність з хоробрими іранськими жінками й чоловіками, які ризикують життями, вимагаючи свободи для себе і майбутніх поколінь… Сьогодні ми пропонуємо додаткові обмеження на експорт технологій, що використовуються у виробництві дронів і безпілотників. Разом з високою представницею Каєю Каллас ми також готуємо нові санкції у відповідь на звірячі репресії режиму проти протестувальників", – заявила президентка Єврокомісії.

Як відомо, останніми тижнями в Ірані спалахнули протести на тлі катастрофічного обвалу національної валюти, на які влада відповіла кривавими розгонами і репресіями.

Реальна кількість загиблих невідома через інформаційну блокаду – влада визнала 5 тисяч смертей, лунають оцінки і про понад 10 тисяч.

У німецькому Гамбурзі понад 10 тисяч людей вийшли на демонстрацію проти ісламського режиму в Ірані.

Вихідними агентство ЄС рекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору Ірану.