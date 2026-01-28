Франция поддержит признание иранского КСИР террористической организацией

Франция готова поддержать внесение иранского Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций в связи с жестокой расправой властей Ирана с протестующими.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в своем X министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро отметил, что расправа иранского режима с протестами не может остаться без ответа, поэтому Франция в четверг вместе с европейскими партнерами поддержит новые санкции против иранских чиновников.

"Также Франция поддержит внесение Корпуса стражей исламской революции в европейский список террористических организаций", – сказал глава МИД Франции.

Он призвал власти Ирана прекратить казни и информационную блокаду и допустить в страну миссию установления фактов от Совета по правам человека ООН для документирования последних событий.

КСИР – военная ветвь исполнительной власти в Иране с широким влиянием и полномочиями, существующая параллельно с армией.

Напомним, на прошлой неделе ЕС анонсировал новые санкции против Ирана на фоне кровавого подавления протестов.

Как известно, в последние недели в Иране вспыхнули протесты на фоне катастрофического обвала национальной валюты, на которые власти ответили кровавыми разгонами и репрессиями.

Реальное количество погибших неизвестно из-за информационной блокады – власти признали 5 тысяч смертей, звучат оценки и о 10 тысячах и более.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана большой американской флотилии и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения соглашения по иранской ядерной программе.