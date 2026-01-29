Польща повідомила про порушення свого повітряного простору "об'єктами з Білорусі"

Польські військові заявили, що в середу, 28 січня, в нічні години сталося вторгнення до повітряного простору об'єктів, що летіли з Білорусі.

Про це йдеться в Х Оперативного командування Збройних сил Польщі, передає "Європейська правда".

"У середу, 28 січня 2026 року, вночі було зафіксовано вторгнення в польський повітряний простір об'єктів, що наближалися з боку Білорусі. Політ усіх об'єктів безперервно відстежувався військовими радіолокаційними системами Збройних сил Республіки Польща", – йдеться у повідомленні.

З метою забезпечення безпеки було тимчасово введено обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільного руху. Ці заходи мали превентивний характер і відповідали чинним процедурам.

Польські військові з'ясували, що це, найімовірніше, були об'єкти типу повітряних куль, що рухалися відповідно до метеорологічних умов.

"Не було виявлено загрози для безпеки повітряного простору Республіки Польща", – йдеться у повідомленні.

В командуванні підкреслили, що подібні інциденти входять до переліку гібридних дій, з якими Польща стикається на східному напрямку.

"Ситуація постійно моніториться, а сили і засоби Збройних сил Республіки Польща залишаються в готовності до виконання завдань, пов'язаних із захистом польського повітряного простору", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті поблизу білоруського кордону були виявлені повітряні кулі з контрабандою.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів.