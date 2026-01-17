Укр Рус Eng

У Польщі знайшли контрабандні кулі, які, ймовірно, прилетіли з Білорусі

Новини — Субота, 17 січня 2026, 11:46 — Ольга Ковальчук

У Підляському воєводстві Польщі виявили залишки двох повітряних куль, які перевозили контрабандні сигарети. . 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило RMF24.

В ніч на суботу залишки контрабандних кулі знайшли поблизу міст Білосток та Сокулки Підляського воєводства. Місцева поліція припустила, що кулі прилетіли з території Білорусі.

 
Фото: RMF24

Кулі перевозили картонні коробки, в яких було близько півтори тисячі коробок сигарет без польських акцизних марок. 

У поліції додали, що зазвичай такі типи куль оснащені пристроями стеження, які допомагають контрабандистам знаходити пачки сигарет. 

Нагадаємо, 25 грудня у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Польське Бюро з нацбезпеки вважає, що інцидент з метеозондами, які вторглися у повітряний простір Польщі із Білорусі 25 грудня, був провокацією, замаскованою під контрабанду.

Як повідомлялося, у грудні ЄС розширив санкційний режим проти Білорусі, включивши до нього "гібридну війну" проти сусідів. Ключовою причиною для цього стали  системні нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі до Литви, що поставило під загрозу функціонування аеропорту Вільнюса.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Білорусь
Реклама: