Польща викликала білоруського дипломата через метеозонди з контрабандою

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як влада виявила кілька метеозондів, що переносили велику кількість сигарет через кордон.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мацей Вевюр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

За словами Вевюра, Варшава заперечує твердження про те, що білоруська влада не знала про контрабандні операції або не мала на них впливу.

"Тимчасовому повіреному було сказано, що Польща не приймає таких дій", – додав він.

"Він не зміг уточнити роль білоруської сторони, але ми заперечуємо твердження, що ці інциденти сталися без їхнього відома або впливу. Продовження такої поведінки матиме наслідки, хоча ми не розголошуємо деталі публічно", – сказав речник.

Повітряні кулі були виявлені в ніч на 16 січня 2026 року в Білостоці та навколишньому Сокольському повіті на північному сході Польщі поблизу білоруського кордону.

Це спонукало поліцію попередити громадськість і привернути увагу до давно існуючого транскордонного контрабандного маршруту.

Бюро національної безпеки повідомило, що польського президента постійно інформують про ситуацію та її можливі наслідки.

Влада уважно стежить за ситуацією після того, як десятки об'єктів, включаючи нещодавно виявлені контрабандні повітряні кулі, увійшли в повітряний простір Польщі з Білорусі.

Посадовці зазначили, що такі інциденти можуть бути провокаціями, замаскованими під контрабандну діяльність.

Нагадаємо, 25 грудня у Польщі повідомили про "напружену ніч" для військових через військовий літак РФ над Балтійським морем неподалік польської території, а також вторгнення метеозондів з контрабандою з території Білорусі.

Польське Бюро з нацбезпеки вважає, що інцидент з метеозондами 25 грудня був провокацією, замаскованою під контрабанду.