Польша сообщила о нарушении своего воздушного пространства "объектами из Беларуси"

Польские военные заявили, что в среду, 28 января, в ночные часы произошло вторжение в воздушное пространство объектов, летевших из Беларуси.

Об этом говорится в Х Оперативного командования Вооруженных сил Польши, передает "Европейская правда".

"В среду, 28 января 2026 года, ночью было зафиксировано вторжение в польское воздушное пространство объектов, приближавшихся со стороны Беларуси. Полет всех объектов непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами Вооруженных сил Республики Польша", – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности было временно введено ограничение на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданского движения. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам.

Польские военные выяснили, что это, скорее всего, были объекты типа воздушных шаров, которые двигались в соответствии с метеорологическими условиями.

"Не было выявлено угрозы для безопасности воздушного пространства Республики Польша", – говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что подобные инциденты входят в перечень гибридных действий, с которыми Польша сталкивается на восточном направлении.

"Ситуация постоянно мониторится, а силы и средства Вооруженных сил Республики Польша остаются в готовности к выполнению задач, связанных с защитой польского воздушного пространства", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 января 2026 года в Белостоке и окружающем Сокольском повете вблизи белорусской границы были обнаружены воздушные шары с контрабандой.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси после того, как власти обнаружили несколько метеозондов.