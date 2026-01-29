Каллас вважає, що склад делегації РФ в Абу-Дабі свідчить про її несерйозність

Той факт, що делегація Росії на мирних перемовинах в Абу-Дабі (ОАЕ) складається переважно з військових, що не мають мандату на прийняття жодних рішень, свідчить про несерйозний підхід РФ щодо встановлення миру в Україні.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Росія направляє на мирні перемовини з Україною в Абу-Дабі військових без мандату погоджувати рішення, що свідчить про її небажання встановити мир, переконана головна дипломатка ЄС.

"Якщо ми подивимося на ці переговори (в Абу-Дабі – "ЄП"), то Росію представляють військовослужбовці, які не мають жодного мандату погоджувати мир як такий. Отже, очевидно, що росіяни несерйозно ставляться до цього". – заявила Каллас.

Вона наголосила, що навпаки росіяни "бомблять українців, намагаючись бомбардувати і заморозити їх, щоб змусити здатися".

"Тому ми також обговорюємо енергетичну підтримку, яку можемо їм надати, оскільки зима дуже важка, і українці справді страждають. Насувається гуманітарна катастрофа", – повідомила головна дипломатка ЄС.

Вона ще раз наголосила, що росіяни "лише вдають, що ведуть" мирні переговори.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та Росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

Під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 23-24 січня США, Україна та Росія обговорювали параметри завершення війни.

Серед тем переговорів команд в ОАЕ – територіальні питання. Україна наполягає на обговоренні територій, відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, тоді як росіяни продовжують заявляти про необхідність виведення українських військ з неокупованої частини Донецької області.

