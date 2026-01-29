Каллас считает, что состав делегации РФ в Абу-Даби свидетельствует о ее несерьезности

Тот факт, что делегация России на мирных переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) состоит преимущественно из военных, не имеющих мандата на принятие каких-либо решений, свидетельствует о несерьезном подходе РФ к установлению мира в Украине.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Россия направляет на мирные переговоры с Украиной в Абу-Даби военных без мандата согласовывать решения, что свидетельствует о ее нежелании установить мир, убеждена главный дипломат ЕС.

"Если мы посмотрим на эти переговоры (в Абу-Даби – "ЕП"), то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому", – заявила Каллас.

Она рассказала, что наоборот россияне "бомбят украинцев, пытаясь бомбардировать и заморозить их, чтобы заставить сдаться".

"Поэтому мы также обсуждаем энергетическую поддержку, которую можем им предоставить, поскольку зима очень тяжелая, и украинцы действительно страдают. Приближается гуманитарная катастрофа", – сообщила главный дипломат ЕС.

Она еще раз подчеркнула, что россияне "лишь делают вид, что ведут" мирные переговоры.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23–24 января США, Украина и Россия обсуждали параметры завершения войны.

Среди тем переговоров команд в ОАЭ – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск с неоккупированной части Донецкой области.

