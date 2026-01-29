Швейцарія хоче тимчасово збільшити ПДВ з метою переозброєння

Швейцарія планує тимчасове збільшення податків з метою значного посилення обороноздатності.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду, передає "Європейська правда".

Як зазначається, з огляду на погіршення геополітичної ситуації Федеральна рада має намір істотно посилити безпеку та оборону Швейцарії. Для цього знадобиться додаткове фінансування в розмірі приблизно 31 мільярда швейцарських франків (майже 34 млрд євро) – для цивільних федеральних органів, що відповідають за безпеку, та для збройних сил.

Для фінансування цього Федеральна рада пропонує тимчасове цільове підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на 0,8 процентного пункту, починаючи з 2028 року і протягом десяти років.

"Ці додаткові доходи будуть спрямовані до оборонного фонду, що має боргові зобов'язання. Разом із пакетом податкових пільг на 2027 рік це створить основу для збалансованого федерального бюджету", – йдеться у повідомленні.

На засіданні 28 січня 2026 року Федеральна рада доручила Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) підготувати до кінця березня проєкт консультаційного документа з цього питання.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер раніше закликав швейцарських парламентарів просуватися в напрямку послаблення обмежень на експорт озброєнь, щоб сприяти міжнародній безпековій співпраці.

У грудні верхня палата парламенту Швейцарії проголосувала за послаблення обмежень на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість, не порушуючи нейтралітет держави.