Міністр оборони Швейцарії закликав до перегляду закону про експорт зброї

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер закликав швейцарських парламентарів просуватися в напрямку послаблення обмежень на експорт озброєнь, щоб сприяти міжнародній безпековій співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У лютому уряд Швейцарії запропонував пом’якшити обмеження на експорт зброї, щоб підтримати вітчизняну оборонну промисловість і безпекові зв’язки.

В інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung, опублікованому в четвер, швейцарський міністр зазначив, що жорстка позиція Швейцарії підриває "довіру" з боку її партнерів у сфері безпеки.

"Ось чому важливо, щоб парламент і надалі просував запланований перегляд закону про військові матеріали: ми маємо гарантувати, що Швейцарія є надійним партнером", – сказав він.

Пфістер наголосив на ризиках кібератак і проникнення дронів та заявив, що у сфері оборонних спроможностей для протидії останнім існує "велика потреба в удосконаленні". За його словами, Швейцарія невдовзі запропонує відповідну систему для цього.

Міністра також запитали, як НАТО відреагує у разі нападу на Швейцарію, і він зауважив, що як не член Альянсу країна потенційно вразлива до шантажу.

"Атаки дронів також можуть завдати великої шкоди. Тому Швейцарія повинна мати можливість співпрацювати з іншими збройними силами. Стабільні відносини мають важливе значення", – сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня Пфістер наголосив, що Швейцарія повинна взяти свою безпеку у свої руки і використовувати всі доступні засоби, зокрема міжнародне співробітництво.

Під час літньої сесії Рада кантонів, верхня палата швейцарського парламенту, схвалила законопроєкт про послаблення обмежень на експорт військового обладнання.

А 20 червня федеральна рада Швейцарії представила заходи для підтримки швейцарської оборонної промисловості, позиції якої були послаблені зокрема повномасштабним вторгненням Росії в Україну.