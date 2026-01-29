Швейцария хочет временно увеличить НДС с целью перевооружения

Швейцария планирует временное увеличение налогов с целью значительного усиления обороноспособности.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства, передает "Европейская правда".

Как отмечается, учитывая ухудшение геополитической ситуации, Федеральный совет намерен существенно усилить безопасность и оборону Швейцарии. Для этого понадобится дополнительное финансирование в размере примерно 31 миллиарда швейцарских франков (почти 34 млрд евро) – для гражданских федеральных органов, отвечающих за безопасность, и для вооруженных сил.

Для финансирования этого Федеральный совет предлагает временное целевое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на 0,8 процентного пункта, начиная с 2028 года и в течение десяти лет.

"Эти дополнительные доходы будут направлены в оборонный фонд, имеющий долговые обязательства. Вместе с пакетом налоговых льгот на 2027 год это создаст основу для сбалансированного федерального бюджета", – говорится в сообщении.

На заседании 28 января 2026 года Федеральный совет поручил Федеральному департаменту обороны, гражданской защиты и спорта (DDPS) подготовить до конца марта проект консультационного документа по этому вопросу.

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер ранее призвал швейцарских парламентариев продвигаться в направлении ослабления ограничений на экспорт вооружений, чтобы способствовать международному сотрудничеству в области безопасности.

В декабре верхняя палата парламента Швейцарии проголосовала за ослабление ограничений на экспорт оружия, чтобы поддержать отечественную оборонную промышленность, не нарушая нейтралитет государства.